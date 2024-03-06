Valve добавила возможность игрокам тестировать эксперементальные настройки Dota 2

Появились экспериментальные настройки для Dota 2

0:48 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Компания Valve в обновленной версии Dota 2, которая вышла в ночь на 6 марта, дает возможность геймерам "протестить" новые настройки.

Фото: unsplash.com by Caspar Rubin casparrubin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Игроки теперь могут включить мини-карту на весь экран и полосу здоровья, которая стала более заметная.

В дополнение к контенту для Dota Plus появились несколько экспериментальных функций, доступных всем игрокам и новый способ тестировать подобные нововведения — "Лаборатория Доты".

Если игрок откроет меню настроек, то увидит вкладку — «Лаборатории». Функции в ней экспериментальные, они не полностью проработаны. Именно поэтому эти функции по умолчанию выключены и находятся в отдельном меню. Их добавили для того, чтобы геймеры их протестировали и сказали, стоит ли продолжать разработку этих функций.