Стример NS считает, что игрок Dota 2 всегда должен иметь право сдаться

Стример Кузнецов: в игре всегда должна быть возможность сдаться

1:01 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

По словам геймера Ярослава NS Кузнецова, в Dota 2 стоило бы добавить возможность уступить в матчмейкинге.

Во время своей видеотрансляции стример рассказал, что это помогло бы избежать многих неприятных ситуаций, когда противники специально не ломают трон, на что уходит много времени.

Ярослав рассказал, что у него был такой случай в игре, когда он не мог ничего сделать, но и сдаться тоже не мог.

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"Чтобы игра закончилась, надо чтобы противники сломали тебе трон. А противники могут просто быть аморальными и издеваться — то есть просто не заканчивать игру",— уточнил геймер.

Ярослав заявил, что функция "сдаться" нужна была изначально. По его словам, если бы она была, то никто бы не воспринимал ее как что-то из ряда вон выходящее.

Также стример посчитал, что так как такой функции не было никогда, есть такая вероятность, что ее добавление на какое-то время испортит игру. Но Ярослав Кузнецов считает, что разработчики все же не будут добавлять такую функцию в Dota 2.