Обновление прошивки Xbox исправит жестокий глюк Baldur's Gate 3

Microsoft решила проблему с пропажей сохранений из Baldur's Gate 3

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Microsoft выпустила обновление прошивки Xbox для исправления проблемы с пропажей сохранений из Baldur's Gate 3. Апдейт вышел 17 января и в течение недели должен дойти до всех пользователей.

Фото: Microsoft

Баг с исчезновением сохранений был в Xbox-версии игры с момента её релиза 8 декабря прошлого года. Сначала геймеры считали, что в самой игре что-то не так.

"Моё сохранение исчезло после 10 часов игры. После этого я потерял интерес", "60 часов прогресса в мусорку. Это печально", "Я безумно хочу оставить положительный отзыв, но сейчас у меня ощущение, что я играю на PS2 без карты памяти", — жаловались они.

11 декабря разработчики Larian Studios признали ошибку и объяснили её причины, пообещав совместно с Microsoft решить проблему.

Сейчас они ждут отзывов игроков, помогло ли им обновление.