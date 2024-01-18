Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый тренд на замену "глазированному" маникюру — aurora nails
"Акценты": выявлен ряд нарушений в рамках проекта "Развитие федеральной магистральной сети"
Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Он не добьется ничего в жизни - во всем важнв самооценка, у этого человека она предельно низкая
Это реальная проблема, если на почве с рассадой образуется корка: в чем причины?
Стрелок не будет, если именно такой лук севок высадить под зиму
Твой избранник оказался слабохарактерным? Убедись по этим 7 признакам для начала, чтобы делать выводы
Почему вы не теряете вес на диете: названы основные причины
Семь способов "убить" автомат даже на новых машинах
Обновление прошивки Xbox исправит жестокий глюк Baldur's Gate 3

Microsoft решила проблему с пропажей сохранений из Baldur's Gate 3

0:56
Видеоигры

Microsoft выпустила обновление прошивки Xbox для исправления проблемы с пропажей сохранений из Baldur's Gate 3. Апдейт вышел 17 января и в течение недели должен дойти до всех пользователей.

Microsoft решила проблему с пропажей сохранений из Baldur's Gate 3
Фото: Microsoft

Баг с исчезновением сохранений был в Xbox-версии игры с момента её релиза 8 декабря прошлого года. Сначала геймеры считали, что в самой игре что-то не так.

"Моё сохранение исчезло после 10 часов игры. После этого я потерял интерес", "60 часов прогресса в мусорку. Это печально", "Я безумно хочу оставить положительный отзыв, но сейчас у меня ощущение, что я играю на PS2 без карты памяти", — жаловались они.

11 декабря разработчики Larian Studios признали ошибку и объяснили её причины, пообещав совместно с Microsoft решить проблему.

Сейчас они ждут отзывов игроков, помогло ли им обновление.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Сделайте это с семенами перед посадкой: прорастут быстрее, а рассада будет крепкой

Если провести процедуру замачивания семян в перекиси водорода, растения вырастут крепкими и устойчивыми в болезням.

Эта процедура улучшит прорастание семян
Многие автолюбители ошибочно считают, что прогревать двигатель надо 5-10 минут. Это совсем не так
Многие автолюбители ошибочно считают, что прогревать двигатель надо 5-10 минут. Это совсем не так
Улитки, тля, слизняки боятся этого средства, как огня: натуральное средство без "химии" поможет победить вредителей
От белых глаз до мозга-губки за 7 дней: создан коронавирус со 100% смертностью
В Европе крепнет идея о Славянском союзе с Россией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
Кочаны капусты вырастают по 4 кг: этому сорту нипочём непогода и вредители
Ад на Земле: что станет с планетой к 2100 году из-за парниковых газов
Подборка идей и рекомендаций для женщин старше 50 лет по стрижкам
Подборка идей и рекомендаций для женщин старше 50 лет по стрижкам
Последние материалы
"Акценты": выявлен ряд нарушений в рамках проекта "Развитие федеральной магистральной сети"
Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Он не добьется ничего в жизни - во всем важнв самооценка, у этого человека она предельно низкая
Это реальная проблема, если на почве с рассадой образуется корка: в чем причины?
Как распознать инфаркт: врач перечислила симптомы
Стрелок не будет, если именно такой лук севок высадить под зиму
Твой избранник оказался слабохарактерным? Убедись по этим 7 признакам для начала, чтобы делать выводы
Всего один баклажан: как приготовить греческую мусаку по-русски
Почему вы не теряете вес на диете: названы основные причины
Семь способов "убить" автомат даже на новых машинах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников