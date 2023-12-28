Кристофер Джадж объяснил свой отказ озвучивать Кратоса в God of War

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Старая версия Кратоса в God of War Ragnarok молчит, потому что актёр Кристофер Джадж не захотел озвучивать персонажа.

Фото: Sony

Он объяснил отказ уважением к своему предшественнику — Терренсу К. Карсону.

"Меня даже не просили об этом. С самого начала я хотел создать своего персонажа, а Терренс настолько необычен. Из уважения к тому, что он сделал, я бы не стал этого делать, даже если бы меня попросили. Я бы отказался", — признался Кристофер.

Он даже не стал смотреть прошлую версию игры, дабы не возникло искушения скопировать существующий образ. Подход актёра в том, чтобы создать собственного, ни на кого не похожего персонажа.

По словам Джаджа, этих принципов он обычно старается придерживаться.

"Вообще-то, не так давно мне предложили кое-что, и я отказался, потому что они хотели, чтобы я немного имитировал голос этого персонажа, а я сказал, что ни в коем случае, — рассказал он. — Думаю, это просто неправильно — пытаться взять то, что уже создано кем-то другим. И для меня такие действия — это не только оскорбление для них, но и для себя. Я бы никогда так не поступил".