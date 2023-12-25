Психотерапевтический эффект "Тетриса" подтвердился

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Исследование психологов из Великобритании и Швеции, проведённое совместно с реаниматологами, подтвердило неожиданный психотерапевтический эффект "Тетриса" — игра помогает пациентам с ПТСР избавиться от тяжёлых навязчивых воспоминаний.

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Инженеры человеческих душ хорошо знают, что наша оценка прошлого опыта со временем меняется, и можно повлиять на неё, крутя в голове воспоминания в приятной обстановке.

В 2019 году те же специалисты обнаружили, что в качестве эффективного элемента такой приятной обстановки может использоваться "Тетрис" — когда испытуемые играли, сосредоточившись на неприятных воспоминаниях, те досаждали им всё меньше и меньше.

Благодаря пандемии коронавируса учёные смогли повторить свой эксперимент в больших масштабах. Целебное действие игры подтвердилось. О результатах они отчитались в Translational Psychiatry.

Подопытными на сей раз были медсёстры, насмотревшиеся на умирающих от удушья людей и их отчаявшихся родственников. Регулярная "терапия" "Тетрисом" сеансами по 10-20 минут в течение четырёх недель на 10% снизила у них частоту назойливых воспоминаний, а также сопутствующих симптомов посттравматического стрессового расстройства — депрессии, тревоги и бессонницы.