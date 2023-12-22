Актёр, сыгравший Артура Моргана в RDR 2, объявил о своей новой роли

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Актер Роджер Кларк, известный своей ролью Артура Моргана в Red Dead Redemption 2 и главного героя Fort Solis, поделился радостной новостью о своей новой роли в "довольно культовом персонаже". К сожалению, из-за понятных обстоятельств он не раскрыл подробности, но его энтузиазм явно заметен.

Фото: Openverse by Kejdžop is licensed under CC0 1.0.

Фанаты, в свою очередь, уже активно формулируют теории и делятся предположениями относительно загадочной роли. Некоторые предполагают, что Кларк приступил к работе над Red Dead Redemption 3 — сам актер недавно утверждал, что третья часть обязательно увидит свет. Однако возвращение Артура в этой игре остается под большим вопросом.

Другие фанаты предполагают, что Кларку могли предложить роль Макса Пэйна — эта теория, правда, кажется немного странной. Стоит вспомнить, что всего несколько дней назад ушел из жизни оригинальный актёр озвучки Макса Пэйна, Джеймс Маккэффри, который озвучивал героя в трех частях серии Max Payne.

Все эти предположения пока что остаются лишь фантазиями поклонников, поэтому остаётся ждать официальной информации.