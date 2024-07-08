Необъяснимые синяки у туристов в Европе: новые симптомы после укусов комаров

Туристы в Европе сталкиваются с загадочными синяками

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последнее время у туристов, отдыхающих в Европе, начали появляться странные симптомы — необъяснимые синяки на коже, которые со временем превращаются в зудящие волдыри. Эксперты считают, что это может быть вызвано укусами комаров, которые переносят множество опасных заболеваний, включая малярию, лихорадку денге и энцефалит Сент-Луиса.

Фото: commons.wikimedia.org by James Gathany is licensed under Centers for Disease Control and Prevention's

Кроме того, существует риск заражения личинками чешуекрылых, живущими в симбиозе с комарами. Эти личинки могут проникать через кожу человека после укуса и оставаться в организме до 10 недель, вызывая сильный зуд и воспаление лимфатических узлов.

Эксперты советуют туристам соблюдать меры предосторожности, такие как использование средств от комаров и ношение одежды, закрывающей большую часть тела. Это поможет избежать укусов комаров и связанных с ними проблем со здоровьем.