Необъяснимые синяки у туристов в Европе: новые симптомы после укусов комаров

В последнее время у туристов, отдыхающих в Европе, начали появляться странные симптомы — необъяснимые синяки на коже, которые со временем превращаются в зудящие волдыри. Эксперты считают, что это может быть вызвано укусами комаров, которые переносят множество опасных заболеваний, включая малярию, лихорадку денге и энцефалит Сент-Луиса.

Фото: commons.wikimedia.org by James Gathany is licensed under Centers for Disease Control and Prevention's