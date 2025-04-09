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Скрытая функция мозга: что определяет правильное движение

2:02
Наука

Когда говорят о мозжечке, большинство представляют его как некий "моторный центр" мозга — отвечающий за равновесие и координацию. Но правда куда глубже.

мозг, проблемы
Фото: Wikimedia Commons by Quince Media is licensed under Public domain
мозг, проблемы

Новое исследование показало: эта крошечная структура, составляющая лишь 10% массы мозга, играет важнейшую роль не только в движении, но и в обучении. И открытие это может многое изменить в подходе к лечению неврологических расстройств.

Неожиданный эксперимент

Учёные поставили перед собой задачу: узнать, влияет ли мозжечок на способность учиться. Для этого они провели необычный эксперимент с обезьянами. Животные должны были запомнить, какой рукой двигать при появлении определённого изображения на экране. За правильные действия — сок в награду.

Когда обезьяны всё выучили, исследователи временно "выключили" заднюю боковую часть их мозжечка с помощью медикаментов. Результаты удивили: приматы перестали помнить, какую руку использовать. Причём мотивация осталась — сок всё так же давали за правильный выбор.

Движение без обучения

Интересно, что сами движения остались прежними — мозжечок не мешал их выполнению. Это означает: задняя боковая часть мозжечка не влияет на сам процесс движения, но критически важна для понимания, какое движение нужно совершить в той или иной ситуации.

"Наше исследование даёт чёткие доказательства того, что мозжечок важен не только для освоения действий, но и для выбора нужных движений в зависимости от обстоятельств", — подчёркивает нейробиолог Андреа Бостан.

Почему это важно

Открытие открывает новый взгляд на природу моторных расстройств. Люди с нарушением работы мозжечка часто испытывают сложности не потому, что не могут двигаться, а потому что не могут правильно выбрать, как двигаться. Это знание может помочь в разработке новых методов лечения и реабилитации.

Уточнения

Мозжечо́к (лат. cerebellum - дословно "малый мозг") — отдел головного мозга позвоночных, отвечающий за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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