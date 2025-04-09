Вторая супруга сына Кадышевой пытается лишить его родительских прав через суд

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая невестка певицы Надежды Кадышевой рассказала, какие отступные её экс-муж попросил за согласие на лишение родительских прав.

Фото: https://www.freepik.com Аукцион

Вторая жена сына Кадышевой Габриелла Мерман пытается лишить Григория Костюка родительских прав. Она отмечает, что мужчина ни разу не повидал своего сына, порвав с ней отношения перед рождением ребёнка.

Женщина предприняла попытки лишить его родительских прав в судебном порядке, однако Костюк стал выплачивать ребёнку небольшие алименты, что затруднило решение суда.

Мерман заявляет, что Костюк сделал родительские права предметом торга.

"Когда мы общались с его адвокатом, он сказал нам такую вещь. Мол, 10 миллионов мало, 100 — наверно, вы не дадите", — цитирует слова Габриеллы Мерман "СтарХит".

Женщина обвиняет экс-супруга в том, что ради денег он готов пойти на что угодно.

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).

