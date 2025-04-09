Вторая супруга сына Кадышевой пытается лишить его родительских прав через суд

Бывшая невестка певицы Надежды Кадышевой рассказала, какие отступные её экс-муж попросил за согласие на лишение родительских прав.
Вторая жена сына Кадышевой Габриелла Мерман пытается лишить Григория Костюка родительских прав. Она отмечает, что мужчина ни разу не повидал своего сына, порвав с ней отношения перед рождением ребёнка.
Женщина предприняла попытки лишить его родительских прав в судебном порядке, однако Костюк стал выплачивать ребёнку небольшие алименты, что затруднило решение суда.
Мерман заявляет, что Костюк сделал родительские права предметом торга.
"Когда мы общались с его адвокатом, он сказал нам такую вещь. Мол, 10 миллионов мало, 100 — наверно, вы не дадите", — цитирует слова Габриеллы Мерман "СтарХит".
Женщина обвиняет экс-супруга в том, что ради денег он готов пойти на что угодно.
Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).
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