Салат для тех, кто любит поесть: сытный, яркий и опасно вкусный

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат недаром носит название "Обжорка". В нём — всё, что нужно для простого, но яркого вкуса: копчёная колбаса, жареные овощи и хрустящие огурцы. Готовится он всего за 30 минут, а получается настолько насыщенным, что легко заменяет полноценный ужин.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ салат с морковью и курицей

Особенно выручает, когда гости уже на пороге, а в холодильнике — стандартный набор. Главное — правильно обжарить овощи и нарезать всё не слишком крупно.

Что понадобится (на 6 порций)

Копчёная колбаса — 130 г

Морковь — 150 г

Репчатый лук — 1 шт.

Маринованные или солёные огурцы — 100 г

Растительное масло (без запаха) — 3 ст. л.

Майонез — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Как приготовить

Подготовка.

Очистите и вымойте овощи. Морковь натрите на крупной тёрке или тёрке для корейской моркови. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Обжарка.

Разогрейте масло на сковороде. Сначала обжарьте лук до мягкости и золотистого оттенка. Уберите его. Обжарьте морковь на этой же сковороде 5 минут, остудите. Нарезка.

Колбасу нарежьте соломкой, огурцы — брусочками. Сборка.

Смешайте все ингредиенты в миске, при необходимости подсолите. Добавьте майонез (по желанию — чеснок для пикантности). Перемешайте. Подача.

Готовый салат подавайте сразу или дайте немного настояться — станет ещё вкуснее.

Хранение и лайфхаки

В холодильнике салат хранится 2-3 дня в закрытой посуде.

Чтобы он не потёк, заправку лучше добавлять перед подачей.

Для более лёгкой версии можно использовать йогурт или сметану.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

