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Салат для тех, кто любит поесть: сытный, яркий и опасно вкусный

1:56
Еда

Этот салат недаром носит название "Обжорка". В нём — всё, что нужно для простого, но яркого вкуса: копчёная колбаса, жареные овощи и хрустящие огурцы. Готовится он всего за 30 минут, а получается настолько насыщенным, что легко заменяет полноценный ужин.

салат с морковью и курицей
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
салат с морковью и курицей

Особенно выручает, когда гости уже на пороге, а в холодильнике — стандартный набор. Главное — правильно обжарить овощи и нарезать всё не слишком крупно.

Что понадобится (на 6 порций)

  • Копчёная колбаса — 130 г

  • Морковь — 150 г

  • Репчатый лук — 1 шт.

  • Маринованные или солёные огурцы — 100 г

  • Растительное масло (без запаха) — 3 ст. л.

  • Майонез — 1 ст. л.

  • Соль — по вкусу

Как приготовить

  1. Подготовка.
    Очистите и вымойте овощи. Морковь натрите на крупной тёрке или тёрке для корейской моркови. Лук нарежьте тонкими полукольцами.

  2. Обжарка.
    Разогрейте масло на сковороде. Сначала обжарьте лук до мягкости и золотистого оттенка. Уберите его. Обжарьте морковь на этой же сковороде 5 минут, остудите.

  3. Нарезка.
    Колбасу нарежьте соломкой, огурцы — брусочками.

  4. Сборка.
    Смешайте все ингредиенты в миске, при необходимости подсолите. Добавьте майонез (по желанию — чеснок для пикантности). Перемешайте.

  5. Подача.
    Готовый салат подавайте сразу или дайте немного настояться — станет ещё вкуснее.

Хранение и лайфхаки

  • В холодильнике салат хранится 2-3 дня в закрытой посуде.

  • Чтобы он не потёк, заправку лучше добавлять перед подачей.

  • Для более лёгкой версии можно использовать йогурт или сметану.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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