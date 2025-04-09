Салат для тех, кто любит поесть: сытный, яркий и опасно вкусный

Этот салат недаром носит название "Обжорка". В нём — всё, что нужно для простого, но яркого вкуса: копчёная колбаса, жареные овощи и хрустящие огурцы. Готовится он всего за 30 минут, а получается настолько насыщенным, что легко заменяет полноценный ужин.
Особенно выручает, когда гости уже на пороге, а в холодильнике — стандартный набор. Главное — правильно обжарить овощи и нарезать всё не слишком крупно.
Копчёная колбаса — 130 г
Морковь — 150 г
Репчатый лук — 1 шт.
Маринованные или солёные огурцы — 100 г
Растительное масло (без запаха) — 3 ст. л.
Майонез — 1 ст. л.
Соль — по вкусу
Подготовка.
Очистите и вымойте овощи. Морковь натрите на крупной тёрке или тёрке для корейской моркови. Лук нарежьте тонкими полукольцами.
Обжарка.
Разогрейте масло на сковороде. Сначала обжарьте лук до мягкости и золотистого оттенка. Уберите его. Обжарьте морковь на этой же сковороде 5 минут, остудите.
Нарезка.
Колбасу нарежьте соломкой, огурцы — брусочками.
Сборка.
Смешайте все ингредиенты в миске, при необходимости подсолите. Добавьте майонез (по желанию — чеснок для пикантности). Перемешайте.
Подача.
Готовый салат подавайте сразу или дайте немного настояться — станет ещё вкуснее.
В холодильнике салат хранится 2-3 дня в закрытой посуде.
Чтобы он не потёк, заправку лучше добавлять перед подачей.
Для более лёгкой версии можно использовать йогурт или сметану.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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