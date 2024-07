Страны зарабатывают миллиарды на Тейлор Свифт. Влияние Тейлор Свифт на мировой туризм и бизнес

Почему концерты Тейлор Свифт привлекают миллионы туристов и фанатов

Тейлор Свифт - самая успешная сольная артистка с состоянием, превышающим миллиард долларов. В июне 2024 года она установила новый рекорд: её турне The Eras Tour стало самым коммерчески успешным в мире, вызвав экономический бум в нескольких странах. В индустрии путешествий она возродила тренд времён битломании — туристы планируют поездки в зависимости от мест её концертов, что приносит огромные доходы авиакомпаниям, отелям, ресторанам и бутикам. В этом материале "Ленты.ру" рассказывается, почему Тейлор Свифт добивается успеха во всём, за что берётся, что она предпочитает в путешествиях и как стимулирует мировой туризм.

Фото: commons.wikimedia.org by Flickr, CC BY-SA 2.0

Популярнее Олимпийских игр

В прошлом году её турне по США собрало четыре миллиарда долларов и вызвало экономический бум. Затем подобное произошло в Сингапуре и Австралии. Теперь "эффект Тейлор Свифт" дошёл до Европы: по оценкам BBC News, благодаря её выступлениям ВВП Великобритании вырастет на как минимум один миллиард фунтов стерлингов.

Её влияние на туризм и бизнес по всему миру поражает. Она упоминает лондонский паб в песне, и он становится достопримечательностью. Песни о Корнелия-стрит в Нью-Йорке превращают её в популярное место. Она надевает джинсы любого бренда — и они распродаются мгновенно.

На Супербоуле 2024 года Свифт появилась в кастомном браслете ювелирного дома Wove Made, и посещаемость сайта компании выросла на пять тысяч процентов, а продажи — на две тысячи процентов.

По данным платформы Lighthouse, только в Париже The Eras Tour оказался популярнее предстоящих Олимпийских игр. Количество прибывающих во Францию фанатов певицы превзошло число туристов на спортивные соревнования в пять раз. Бронирования в отеле Shangri-La Paris в мае увеличились на 120 процентов по сравнению с прошлым годом. Многие американцы планируют поездки в несколько европейских стран в рамках тура.

К середине июня нью-йоркское агентство Embark организовало более 200 поездок в Париж, многие поклонники Свифт предпочитают останавливаться в роскошных отелях. Например, Hyatt Paris Madeleine сообщил об увеличении бронирований на 40 процентов по сравнению с 2023 годом.

Отели Лондона и Эдинбурга также отметили рост трафика на 10-35 процентов. Отель Tree House в Лондоне даже предложил специальные пакеты для фанатов Тейлор. Люксовые бутики и рестораны возле стадиона "Уэмбли" также говорили о стремительном потоке клиентов. Перед одним из концертов Свифт заказала 45 больших куриных донеров на 450 фунтов стерлингов в своей любимой закусочной Kentish Delight.

По мнению главы отдела спонсорства в Barclays Тома Корбетта, влияние концертов Свифт на экономику можно сравнить только с турне Бейонсе и феноменом битломании 1960-х годов.

"Я не думаю о том, как они себя чувствуют"

Несмотря на успех на сцене, долгое время в личной жизни у Свифт не всё складывалось гладко. Сегодня её бойфренд, футболист Трэвис Келси, сопровождает её во время тура. Их отношения начались с концерта в июле 2023 года, а осенью Тейлор была замечена на трибунах "Чифс" рядом с матерью игрока Донной Келси.

До Трэвиса Тейлор встречалась с множеством знаменитостей, но все эти романы быстро угасали. После расставаний она выпускала хиты, такие как Back to December и All Too Well. В 2008 году она встречалась с Джо Джонасом, но через несколько месяцев он разорвал отношения в 27-секундном телефонном разговоре. Затем были отношения с Тейлором Лотнером, Лукасом Тиллем, Кори Монтейтом и Джейком Джилленхолом, которые также не сложились.

Разочаровавшись в мужчинах из шоу-бизнеса, Свифт встречалась с внуком Роберта Кеннеди Коннором, но роман продлился всего три месяца. В последующие годы она состояла в отношениях с Гарри Стайлсом, Кельвином Харрисом, Мэттом Хили, Томом Хиддлстоном и Джо Элвином.

По словам Трэвиса Келси, он восхищается искренностью Тейлор с друзьями и семьёй, несмотря на огромное внимание к её персоне.

"Ей комфортно в грязных ботинках"

Свифт предпочитает проводить время в сельской местности вдали от фанатов. Во время остановки в Великобритании она арендовала апартаменты в загородном отеле в Оксфордшире за почти десять тысяч фунтов стерлингов. Это место расположено недалеко от частного аэропорта, где она паркует свой самолёт Dassault Falcon 900 стоимостью 38 миллионов фунтов стерлингов. Она утверждает, что число 13, изображённое на его форсунках, приносит ей удачу.

Тейлор любит наряжаться в блестки на сцене, но на свежем воздухе ей комфортно в грязных ботинках

У Тейлор было два личных самолёта: Dassault-Breguet Mystere Falcon 900 и Dassault Falcon 50, последний она продала в 2020 году из экологических соображений. Однако её критикуют за использование первого самолёта, поскольку он выбрасывает в воздух много углерода.

Иногда Свифт перемещается по городам на премиальных автобусах Dreamliner, которые оснащены всеми современными удобствами, включая студии для звукозаписи на ходу. Один такой автобус стоит два миллиона долларов, а арендовать его можно за 50 тысяч долларов в месяц.

На концертах Свифт предпочитает останавливаться в дорогих отелях. Журналист Кристофер Парр назвал пять её любимых гостиниц: The Savoy в Лондоне, Greenwich в Нью-Йорке, Amangiri в штате Юта, Hôtel de Crillon в Париже и Blackberry в Теннеси.

"Мы чувствовали, как земля дрожит под ногами"

Свифт возродила тренд gig tripping — поездок ради концертов. Теперь туристы планируют отпуск, ориентируясь на концерты любимых исполнителей. По данным Skyscanner, 44 процента американцев готовы летать на короткие расстояния, чтобы увидеть своих любимых артистов, а 18 процентов — на дальнемагистральные рейсы.

Концерты Тейлор Свифт практически провоцируют сейсмическую активность. В 2023 году фанаты певицы вызвали толчки, эквивалентные землетрясению магнитудой 2,3 на стадионе Lumen Field в Сиэтле. В том же году она стала первым музыкантом, удостоившимся звания "Человек года" по версии журнала Time.