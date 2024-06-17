Цены на продукты в японских супермаркетах: опыт казахстанской блогерши

Казахстанская блогерша рассказала, как дорого стоит еда в Японии

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жительница Казахстана поделилась впечатлениями о ценах на продукты в японских супермаркетах, назвав их "неприемлемыми". Свое мнение она выразила в публикации на Instagram (запрещенной в России соцсети, принадлежащей компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository

Блогерша из СНГ по имени Мадина рассказала, что разнообразие продуктов в Японии поражает воображение. Она заметила, что в японских магазинах никто не спешит: покупатели тщательно выбирают, что приготовить на ужин.

"Здесь принято покупать продукты на один день, — объяснила Мадина. — Поэтому часто можно увидеть порционные упаковки или яблоки, продающиеся по одному".

По словам Мадины, ее сын был удивлен высокими ценами. Например, 100 граммов говяжьего фарша стоит около 2,7 доллара (237 рублей), а 100 граммов куриного — 2 доллара (175 рублей).

"Наша семья из трех человек покупает четыре упаковки говяжьего фарша, — добавила она. — С такими ценами можно разориться, поэтому я научилась готовить по-японски: рагу с овощами и множество закусок. Местные овощи относительно недорогие".

Мадина отметила, что в Японии к еде относятся с большим уважением.

"В будни нужно есть скромно, просто поддерживая силы, — подчеркнула она. — А вот наслаждаться едой и устраивать пышные трапезы лучше в выходные, как награду за трудовую неделю".