Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белый дом уведомил РФ о приостановке соглашения о двойном налогообложении
Москва начинает штрафовать за использование нежилой недвижимости
Учёные раскрыли очередной секрет японского долголетия
Работы на могиле сына Андрея Разина приостановлены после его отъезда в США
Недостаток соли негативно влияет на эндокринную систему
Военный аналитик назвал цель кадровых перестановок в Минобороны РФ
Карякин: сербы, поддерживая РФ на Евро, показывают, что они наши братья
Lada выходит на рынок ОАЭ: автомобили готовятся к сертификации в Дубае
Тля, проволочник и муравьи - как от них избавиться
Цены на продукты в японских супермаркетах: опыт казахстанской блогерши

Казахстанская блогерша рассказала, как дорого стоит еда в Японии

1:36
Туризм

Жительница Казахстана поделилась впечатлениями о ценах на продукты в японских супермаркетах, назвав их "неприемлемыми". Свое мнение она выразила в публикации на Instagram (запрещенной в России соцсети, принадлежащей компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Казахстанская блогерша рассказала, как дорого стоит еда в Японии
Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository

Блогерша из СНГ по имени Мадина рассказала, что разнообразие продуктов в Японии поражает воображение. Она заметила, что в японских магазинах никто не спешит: покупатели тщательно выбирают, что приготовить на ужин.

"Здесь принято покупать продукты на один день, — объяснила Мадина. — Поэтому часто можно увидеть порционные упаковки или яблоки, продающиеся по одному".

По словам Мадины, ее сын был удивлен высокими ценами. Например, 100 граммов говяжьего фарша стоит около 2,7 доллара (237 рублей), а 100 граммов куриного — 2 доллара (175 рублей).

"Наша семья из трех человек покупает четыре упаковки говяжьего фарша, — добавила она. — С такими ценами можно разориться, поэтому я научилась готовить по-японски: рагу с овощами и множество закусок. Местные овощи относительно недорогие".

Мадина отметила, что в Японии к еде относятся с большим уважением.

"В будни нужно есть скромно, просто поддерживая силы, — подчеркнула она. — А вот наслаждаться едой и устраивать пышные трапезы лучше в выходные, как награду за трудовую неделю".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Паутинный кошмар на баклажанах: что делать, чтобы защитить урожай?

Паутинный клещ - один из самых вредоносных вредителей, часто атакующих баклажаны. Эти микроскопические членистоногие питаются соком растений, что приводит к угнетению и даже гибели культуры. Если вы заметили признаки их присутствия на ваших баклажанах, важно оперативно принять меры по борьбе с ними.

Действенные способы избавиться от паутинного клеща на баклажанах
Все "за" и "против" выращивания болгарского перца
Преимущества и трудности выращивания болгарского перца - полезные советы
Какие породы кошек созданы для семьи: не прогадаете
Элементарное жидкое тесто на кефире: используется для заливных пирогов и оладий
Германия отказалась продлевать санкции против России Дмитрий Плотников Марк Твен был не прав: некролог тоже мог быть рекламой Сергей Лебедев РФ отблагодарит КНДР за последовательную поддержку по Крыму, Донбассу и Новороссии Любовь Степушова
Отличный продукт: подкармливайте им морковь — она будет хрустящей и сладкой
Целебные травы в помощь дачнику: применение полыни и ромашки в саду и огороде
Дочь певицы Полины Гагариной начала сценическую карьеру: "Мама на подтанцовке теперь"
Дочь певицы Полины Гагариной начала сценическую карьеру: "Мама на подтанцовке теперь"
Последние материалы
Военный аналитик назвал цель кадровых перестановок в Минобороны РФ
Карякин: сербы, поддерживая РФ на Евро, показывают, что они наши братья
Lada выходит на рынок ОАЭ: автомобили готовятся к сертификации в Дубае
Тля, проволочник и муравьи - как от них избавиться
Агния Дитковските призналась, что не любит повышенное внимание к своей личности
Для чего в творожную запеканку добавлять манку?
Сербские футбольные фанаты сожгли флаг Албании после провокации
Перекись водорода для лечения грибка ногтей: пошаговая инструкция
Казахстанская блогерша рассказала, как дорого стоит еда в Японии
Фигуристка Трусова собирается выйти замуж
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников