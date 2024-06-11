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Бортпроводники раскрыли "грязные секреты" напитков на борту самолета: что стоит знать пассажирам

Безопасность воды на борту: что нужно знать путешественникам

1:22
Туризм

Еще в прошлом году на TikTok стало вирусным видео бортпроводницы по имени Кевин. В своем ролике девушка поделилась "маленькими грязными секретами" стюардесс, обсуждаемыми на Reddit. Она подтвердила, что кофе в самолете "отвратительный", и посоветовала приезжать в аэропорт на 10 минут раньше, чтобы выпить бодрящий напиток на земле. Причины нелюбви некоторых членов экипажа к напиткам на борту раскрыла тревел-эксперт Кэролайн Болонья в подкасте HuffPost.

Безопасность воды на борту: что нужно знать путешественникам
Фото: www.flickr.com by Condor.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

"Не стоит пить воду, которую вы не видели в бутылках", — предупредила специалист.

Она объяснила, что вода из резервуаров на самолете может быть недостаточно очищенной. Это мнение разделяет и бывшая стюардесса Сью Фогвелл, высказавшаяся на эту тему в интервью журналу Travel & Leisure.

"Если вы видите кувшин с водой на тележке для напитков в эконом-классе, она из резервуара. Попросите принести банку", — посоветовала она.

По этой же причине стоит отказаться от чая и кофе на борту.

В интернете можно найти противоречивые отзывы: некоторые стюардессы утверждают, что регулярно пьют напитки из резервуара и не жалуются на здоровье. Однако осведомленность об источнике воды поможет вам принять лучшее решение: пить или не пить?

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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