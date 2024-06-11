Бортпроводники раскрыли "грязные секреты" напитков на борту самолета: что стоит знать пассажирам

Еще в прошлом году на TikTok стало вирусным видео бортпроводницы по имени Кевин. В своем ролике девушка поделилась "маленькими грязными секретами" стюардесс, обсуждаемыми на Reddit. Она подтвердила, что кофе в самолете "отвратительный", и посоветовала приезжать в аэропорт на 10 минут раньше, чтобы выпить бодрящий напиток на земле. Причины нелюбви некоторых членов экипажа к напиткам на борту раскрыла тревел-эксперт Кэролайн Болонья в подкасте HuffPost.
"Не стоит пить воду, которую вы не видели в бутылках", — предупредила специалист.
Она объяснила, что вода из резервуаров на самолете может быть недостаточно очищенной. Это мнение разделяет и бывшая стюардесса Сью Фогвелл, высказавшаяся на эту тему в интервью журналу Travel & Leisure.
"Если вы видите кувшин с водой на тележке для напитков в эконом-классе, она из резервуара. Попросите принести банку", — посоветовала она.
По этой же причине стоит отказаться от чая и кофе на борту.
В интернете можно найти противоречивые отзывы: некоторые стюардессы утверждают, что регулярно пьют напитки из резервуара и не жалуются на здоровье. Однако осведомленность об источнике воды поможет вам принять лучшее решение: пить или не пить?
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