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"Город мошенников": в Стамбуле аферисты получат до 762 лет тюрьмы за обман, ограбления и избиения туристов

Hurriyet: 762 года тюремного заключения грозит туристическим аферистам в Стамбуле

1:32
Туризм

Туристическим мошенникам в Турции грозит 762 года тюремного заключения, сообщает издание Hurriyet.

Hurriyet: 762 года тюремного заключения грозит туристическим аферистам в Стамбуле
Фото: freepik.com by ASphotofamily is licensed under public domain

По данным газеты, прокуратура Стамбула подготовила обвинение в отношении 46 человек, которые занимались обманом иностранных туристов в развлекательных заведениях города. 26 фигурантов дела находятся под стражей, им грозит от 21 года до 762 лет лишения свободы. В качестве заявителей выступили 53 человека.

Следствие установило, что аферисты действовали в барах и кафе, популярных среди туристов пешеходной улицы Истикляль. Мошенники знакомились с жертвами, после чего приводили в заведения и вынуждали оплачивать дорогостоящие заказы, а при отказе платить запугивали, избивали и грабили.

Среди материалов обвинения присутствует документальный фильм "Город мошенников Стамбул" Конора Вудмана, который прокурор продемонстрировал в суде, отметив, что преступные организации "наносят вред туризму и имиджу Турции".

Туристы, посетившие Стамбул, нередко жалуются на мошенничество и обман в развлекательных заведениях города, где им выставляют неоправданно высокие счета. Также в местную полицию от иностранцев часто поступают жалобы на ограбления.

Ранее МИД посоветовал россиянам оформлять расширенную страховку на время путешествий.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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