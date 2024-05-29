Министерство иностранных дел России призывает туристов оформлять расширенные медицинские страховки

МИД РФ: туристам нужны расширенные полисы страхования для безопасных поездок

0:54 Your browser does not support the audio element. Страхование

Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендует российским туристам оформлять расширенные страховые полисы, которые включают покрытие наиболее востребованных видов медицинской помощи. Об этом в интервью ТАСС заявил глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

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В министерстве подчеркнули, что туристам следует выбирать страховые полисы, которые не ограничиваются минимальной суммой покрытия, обеспечивают оказание всех потенциально необходимых видов медицинской помощи, включая высокотехнологичную, и действуют на протяжении периода, превышающего запланированную продолжительность поездки.

Климов отметил, что данная рекомендация особенно актуальна для тех, кто планирует заниматься активным отдыхом, спортом, включая экстремальные виды, а также посещать труднодоступные места и природные объекты.