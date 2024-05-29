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Министерство иностранных дел России призывает туристов оформлять расширенные медицинские страховки

МИД РФ: туристам нужны расширенные полисы страхования для безопасных поездок

0:54
Страхование

Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендует российским туристам оформлять расширенные страховые полисы, которые включают покрытие наиболее востребованных видов медицинской помощи. Об этом в интервью ТАСС заявил глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

МИД РФ: туристам нужны расширенные полисы страхования для безопасных поездок
Фото: https://unsplash.com/photos/FAn-NWH8Bzw by https://unsplash.com/@micah_hallahan is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

В министерстве подчеркнули, что туристам следует выбирать страховые полисы, которые не ограничиваются минимальной суммой покрытия, обеспечивают оказание всех потенциально необходимых видов медицинской помощи, включая высокотехнологичную, и действуют на протяжении периода, превышающего запланированную продолжительность поездки.

Климов отметил, что данная рекомендация особенно актуальна для тех, кто планирует заниматься активным отдыхом, спортом, включая экстремальные виды, а также посещать труднодоступные места и природные объекты.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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