Официальный представитель МИД РФ опровергает слухи об ужесточении выдачи загранпаспортов

Информация, распространенная в СМИ о предполагаемом ужесточении процедуры выдачи заграничных паспортов россиянам за рубежом, является необоснованной. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее комментарий доступен на официальном сайте ведомства.
Захарова также отметила, что подобные слухи являются злонамеренными. Она подчеркнула, что выдача заграничных паспортов не происходит в случае, если человек является подозреваемым или обвиняемым.
"Все действующие и разрабатываемые нормативно-правовые акты МИД России (…) содержат точно такую же формулировку, установленную законом", — прокомментировала Захарова.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.