Официальный представитель МИД РФ опровергает слухи об ужесточении выдачи загранпаспортов

Мария Захарова: выдача заграничных паспортов россиянам остается без изменений

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Информация, распространенная в СМИ о предполагаемом ужесточении процедуры выдачи заграничных паспортов россиянам за рубежом, является необоснованной. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее комментарий доступен на официальном сайте ведомства.

Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Захарова также отметила, что подобные слухи являются злонамеренными. Она подчеркнула, что выдача заграничных паспортов не происходит в случае, если человек является подозреваемым или обвиняемым.

"Все действующие и разрабатываемые нормативно-правовые акты МИД России (…) содержат точно такую же формулировку, установленную законом", — прокомментировала Захарова.