Туриндустрия России не пострадает от новых визовых ограничений Норвегии

В РСТ прокомментировали запрет въезда россиянам в Норвегию

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал решение Норвегии ограничить въезд для россиян.

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"Никаких убытков это не принесет, так как туроператоры не направляют туда туристические потоки, и эта страна недружественна к России", — заявил эксперт в интервью с газетой "Известия". Он также отметил, что у России отсутствует прямое авиасообщение с Норвегией.

Барзыкин подчеркнул, что до 2022 года в Норвегию осуществлялись только круизные рейсы.

"Это дорогостоящая и не массовая страна, поэтому никакого экономического ущерба для туриндустрии не будет", — заключил он.

Ранее Наталия Стамбульникова, председатель региональной Ассоциации малых отелей, сообщила, что летом малый бизнес Крыма ожидает увеличение потока туристов на 10% по сравнению с 2023 годом.