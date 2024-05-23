Туриндустрия России не пострадает от новых визовых ограничений Норвегии

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал решение Норвегии ограничить въезд для россиян.
"Никаких убытков это не принесет, так как туроператоры не направляют туда туристические потоки, и эта страна недружественна к России", — заявил эксперт в интервью с газетой "Известия". Он также отметил, что у России отсутствует прямое авиасообщение с Норвегией.
Барзыкин подчеркнул, что до 2022 года в Норвегию осуществлялись только круизные рейсы.
"Это дорогостоящая и не массовая страна, поэтому никакого экономического ущерба для туриндустрии не будет", — заключил он.
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