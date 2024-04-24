Таиланд вводит туристический налог: что нужно знать перед планированием поездки

Представители туристического сектора Таиланда предложили правительству введение налога для иностранных посетителей, сообщает местная газета Bangkok Post.
Вице-президент Совета по туризму Сурават Акараворамат призвал правительство рассмотреть возможность взимания туристического сбора в размере 300 батов (примерно 760 рублей), который мог бы способствовать финансированию развития сферы туризма. Ранее правительство Таиланда утвердило 60-дневный безвизовый режим для граждан России, который начнет действовать с 1 мая.
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