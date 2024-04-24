Таиланд вводит туристический налог: что нужно знать перед планированием поездки

Налог для иностранцев могут ввести в Таиланде

0:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представители туристического сектора Таиланда предложили правительству введение налога для иностранных посетителей, сообщает местная газета Bangkok Post.

Фото: flickr.com by Марк Фишер is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вице-президент Совета по туризму Сурават Акараворамат призвал правительство рассмотреть возможность взимания туристического сбора в размере 300 батов (примерно 760 рублей), который мог бы способствовать финансированию развития сферы туризма. Ранее правительство Таиланда утвердило 60-дневный безвизовый режим для граждан России, который начнет действовать с 1 мая.