Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
L’Anthropologie: решена загадка палеолитических поселений на берегу реки Сейм
Раскрыты три способа решить самую частую проблему АКПП
Почему полезно проводить время с друзьями во время шопинга
Дмитрий Нагиев стал самым дорогим актером России
Ветеринар Галкин рассказал, почему кошка пытается сбежать из дома
Advice.News: для предотвращения диабета нужно есть яблоки и авокадо
Как прокуратура помогла жителю Приморья вернуть 250 тысяч за протезы
Несколько участников группы "Би-2" пытаются стать гражданами Молдавии
Луковая шелуха - отличное средство для рассады как удобрение
Экономьте на зимних турах: раннее бронирование сейчас доступно со скидкой до 30 апреля

Россияне начали бронировать заграничные туры на зиму

Туризм

Туроператоры отмечают, что в 2024 году россияне начали резервировать зимние поездки за границу раньше обычного, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Россияне начали бронировать заграничные туры на зиму
Фото: commons.wikimedia.org by Kocaeligönüllüsü is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По их словам, путешественники стремятся предварительно позаботиться о своем отдыхе, экономя на раннем бронировании и гарантируя себе места в популярных отелях. При бронировании туров, организованных по чартерным рейсам или блочной перевозке, стоимость составляет всего три тысячи рублей при покупке до 30 апреля, а остаток суммы можно оплатить позже.

"Эта акция распространяется не только на новые туры, но и на все путешествия с 1 октября 2024 года по 31 мая 2025 года, охватывая также бархатный сезон в Турции", — подчеркнули в АТОР.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Умеете ли вы правильно пить воду? Советы из прошлого Сергей Лебедев Запад требует от Зеленского не прекращать сражаться за интересы США Дмитрий Плотников Страны НАТО придумывают лучшую причину избежать поставок ЗРС Patriot Украине Любовь Степушова
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Четыре правила для восстановления ногтей после удаления гель-лака: как вернуть им здоровье
Четыре правила для восстановления ногтей после удаления гель-лака: как вернуть им здоровье
Последние материалы
L’Anthropologie: решена загадка палеолитических поселений на берегу реки Сейм
Раскрыты три способа решить самую частую проблему АКПП
Россияне начали бронировать заграничные туры на зиму
Почему полезно проводить время с друзьями во время шопинга
Дмитрий Нагиев стал самым дорогим актером России
Ветеринар Галкин рассказал, почему кошка пытается сбежать из дома
Advice.News: для предотвращения диабета нужно есть яблоки и авокадо
Как прокуратура помогла жителю Приморья вернуть 250 тысяч за протезы
Несколько участников группы "Би-2" пытаются стать гражданами Молдавии
Луковая шелуха - отличное средство для рассады как удобрение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников