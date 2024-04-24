Экономьте на зимних турах: раннее бронирование сейчас доступно со скидкой до 30 апреля

Россияне начали бронировать заграничные туры на зиму

Туроператоры отмечают, что в 2024 году россияне начали резервировать зимние поездки за границу раньше обычного, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: commons.wikimedia.org by Kocaeligönüllüsü is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По их словам, путешественники стремятся предварительно позаботиться о своем отдыхе, экономя на раннем бронировании и гарантируя себе места в популярных отелях. При бронировании туров, организованных по чартерным рейсам или блочной перевозке, стоимость составляет всего три тысячи рублей при покупке до 30 апреля, а остаток суммы можно оплатить позже.

"Эта акция распространяется не только на новые туры, но и на все путешествия с 1 октября 2024 года по 31 мая 2025 года, охватывая также бархатный сезон в Турции", — подчеркнули в АТОР.