Экономьте на зимних турах: раннее бронирование сейчас доступно со скидкой до 30 апреля

Туроператоры отмечают, что в 2024 году россияне начали резервировать зимние поездки за границу раньше обычного, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По их словам, путешественники стремятся предварительно позаботиться о своем отдыхе, экономя на раннем бронировании и гарантируя себе места в популярных отелях. При бронировании туров, организованных по чартерным рейсам или блочной перевозке, стоимость составляет всего три тысячи рублей при покупке до 30 апреля, а остаток суммы можно оплатить позже.
"Эта акция распространяется не только на новые туры, но и на все путешествия с 1 октября 2024 года по 31 мая 2025 года, охватывая также бархатный сезон в Турции", — подчеркнули в АТОР.
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