Экономьте на зимних турах: раннее бронирование сейчас доступно со скидкой до 30 апреля

Туроператоры отмечают, что в 2024 году россияне начали резервировать зимние поездки за границу раньше обычного, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: commons.wikimedia.org by Kocaeligönüllüsü is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International