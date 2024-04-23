Мексика и Турция на переговорах: российскому туристу отказано в посадке на рейс в Мехико

Мексика обсудит с Турцией недопуск россиянина на рейс

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

МИД Мексики ведет переговоры с турецкими властями в связи с отказом в посадке российского туриста на рейс авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Мехико.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По информации "Известий" от 23 апреля, ведомство выразило беспокойство по этому поводу и заявило о работе над решением проблемы. Оно подчеркнуло, что для поездки в Мексику россиянам требуется лишь туристическая виза, соответствующий набор документов и подтверждение финансовой состоятельности.

Также указано, что решение о въезде в страну принимается на основе ответов на вопросы иммиграционных служб.