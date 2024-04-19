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Турция отменяет требование знания иностранных языков для туристических гидов: что это значит для отдыхающих

Гидам турецкого происхождения разрешено работать без знания языков

1:50
Туризм

Согласно новым изменениям в законе о профессии туристического гида, которые были приняты в четверг, 18 апреля, граждане Турции теперь могут стать туристическими гидами и проводить экскурсии без обязательной сдачи экзамена на знание иностранных языков. Это нововведение вызвало критику со стороны профессионального сообщества.

Гидам турецкого происхождения разрешено работать без знания языков
Фото: web.archive.org by wull_how is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

С 2012 года деятельность гидов-экскурсоводов в Турции регулировалась специальным законом, требующим прохождения экзамена на знание иностранных языков для получения лицензии. Теперь это требование исключено из закона. Таким образом, лица, не владеющие иностранными языками, могут стать туристическими гидами, если соответствуют другим профессиональным критериям.

Некоторые члены профессионального сообщества высказали опасения относительно этого решения, считая, что отмена требования по знанию иностранных языков может привести к ухудшению качества услуг и увеличению числа неквалифицированных работников в этой области. Однако решение оказалось поддержано Великим национальным собранием Турции.

Кроме того, в новых изменениях закона также предусмотрено обязательное присутствие гида в туристических автобусах и при групповых посещениях музеев и археологических объектов. Установлены также значительные штрафы для гидов, работающих без лицензии.

Несмотря на эти изменения, считается, что качество экскурсий для туристов из России не пострадает, так как турецкие компании имеют опыт и подготовку в приеме русскоязычных гостей. Однако самостоятельные путешественники могут столкнуться с проблемами, особенно в отдаленных от основных туристических местах.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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