Кризис в аэропорту Дубая: сотни российских путешественников застряли без еды и воды

Согласно информации из Telegram-канала Mash, сотни российских туристов оказались в затруднительном положении из-за сильных дождей в международном аэропорту Дубая. В связи с неблагоприятной погодой все вылеты в Россию были отложены на сутки, но пассажирам не были предоставлены необходимые средства для выживания, такие как еда и вода. Кроме того, они должны будут оплачивать проживание в гостиницах. Многие из них находятся в авиагавани уже более 17 часов, при этом среди пассажиров есть семьи с детьми.

Фото: flickr.com by Stefan Krasowski is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic