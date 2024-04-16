Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России расширили страховые выплаты на добровольцев Росгвардии
Дома белгородцев, ФАП и инфраструктурный объект пострадали за день от атак ВСУ
Гарик Харламов спел любовный романс актрисе Катерине Ковальчук: "Вы что там, мутите?"
Гастроэнтеролог определил оптимальное мясо для приготовления шашлыка
Когда Пасха в 2024 году: традиции, истории и символы праздника
Как по-хитрому можно давать кошке лекарство?
Аэрофлот переносит рейсы из Дубая в Москву из-за плохой погоды
Астронавты рассказали о своих ощущениях в космосе, странных звуках и НЛО
Особенности породы Сиба-ину
Испанское правительство предупреждает: возможный запрет на аренду квартир для отдыха из-за жилищных проблем

Испания хочет запретить туристам арендовывать квартиры

1:35
Туризм

Испанское правительство грозится ввести запрет на сдачу квартир в аренду для отдыха в ответ на увеличивающееся недовольство жилищными проблемами. Министр жилищного строительства Исабель Родригес утверждает, что это поможет сделать арендные платы и цены на жилье более приемлемыми.

Испания хочет запретить туристам арендовывать квартиры
Фото: www.flickr.com by Хуанедк из Сарагосы is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По данным испанских СМИ, ситуация в стране становится все более напряженной, и уже возникают протесты. Протесты грозят начаться в таких известных туристических местах, как Тенерифе и Лансароте. Правительство вынуждено рассмотреть регулирование одной из самых острых проблем — отношений между туристами и местными жителями, которые серьезно ухудшают ситуацию с жильем.

Местные жители все чаще призывают туристов вернуться домой, выражая свое недовольство, как отмечают испанские СМИ.

Интересно, что сочувствие к местным жителям выражают даже местные отельеры. Президент региональной гостиничной ассоциации ASHOTEL Хорхе Маричал недавно выразил поддержку идеям протестующих, подчеркнув, что местные не хотят быть антитуристами, но Испания должна следовать установленной туристической модели и требовать соответствующей инфраструктуры.

Эксперты считают, что туристическая модель изменилась в худшую сторону из-за технологий, платформы Airbnb и недостаточного регулирования. Также отмечается, что рост числа объектов для туристического размещения не сопровождается соответствующими инвестициями в инфраструктуру.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Как использовать чистотел на участке
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
Столтенберг советует России консультироваться с НАТО по "Цирконам" Дмитрий Плотников Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Новые правила ручной клади: что изменится с 11 апреля в авиакомпании "Red Wings"
Идеальное сочетание: вот что нужно посадить рядом с пионами
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Последние материалы
Испания хочет запретить туристам арендовывать квартиры
Ветеринар Ведерникова: питомцу весной необходим правильный уход за шерстью
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам свыше 2 млн рублей
Туристы хотят что-то новое в Санкт-Петербурге
В США заявили об укреплении связей Иордании и Израиля на фоне эскалации конфликта
Макияжные ошибки, которые могут привести к потере ресниц
Подборка вкусных сортов редиса
Агент Барбоза считает, что переезд в Китай для Дзюбы — это вызов
Рецепт грушевого масла для тортов или сэндвичей
В Приамурье мигрантам запретили работать в сфере торговли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников