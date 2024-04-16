Испанское правительство предупреждает: возможный запрет на аренду квартир для отдыха из-за жилищных проблем

Испанское правительство грозится ввести запрет на сдачу квартир в аренду для отдыха в ответ на увеличивающееся недовольство жилищными проблемами. Министр жилищного строительства Исабель Родригес утверждает, что это поможет сделать арендные платы и цены на жилье более приемлемыми.
По данным испанских СМИ, ситуация в стране становится все более напряженной, и уже возникают протесты. Протесты грозят начаться в таких известных туристических местах, как Тенерифе и Лансароте. Правительство вынуждено рассмотреть регулирование одной из самых острых проблем — отношений между туристами и местными жителями, которые серьезно ухудшают ситуацию с жильем.
Местные жители все чаще призывают туристов вернуться домой, выражая свое недовольство, как отмечают испанские СМИ.
Интересно, что сочувствие к местным жителям выражают даже местные отельеры. Президент региональной гостиничной ассоциации ASHOTEL Хорхе Маричал недавно выразил поддержку идеям протестующих, подчеркнув, что местные не хотят быть антитуристами, но Испания должна следовать установленной туристической модели и требовать соответствующей инфраструктуры.
Эксперты считают, что туристическая модель изменилась в худшую сторону из-за технологий, платформы Airbnb и недостаточного регулирования. Также отмечается, что рост числа объектов для туристического размещения не сопровождается соответствующими инвестициями в инфраструктуру.
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