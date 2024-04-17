Туристическая трагедия у побережья Киама: волна уносит жизнь одного из трех друзей

В Австралии туриста унесло в океан во время фотосессии

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во время фотосессии на красивых скалах рядом с городом Киама в Австралии трое туристов были затоплены волной. Инцидент произошел 14 апреля днем в карьере Бомбо-Хедленд. Двое из мужчин смогли выбраться самостоятельно, в то время как третьего унесло в море.

Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA is licensed under Public Domain

В этот же день серфингисты обнаружили тело 41-летнего мужчины из Бангладеш в 50 метрах от берега. К сожалению, спасти его не удалось. Согласно информации, предоставленной порталом ABC News, этот турист находился в гостях у своих друзей в Австралии.