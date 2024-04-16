На подъездах к Крымскому мосту образовались пробки, передает Mash

Mash сообщает об огромных пробках на подъездах к Крымскому мосту

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Mash: Наблюдаются значительные заторы на подъезде к Крымскому мосту. Транспортные средства различных типов проводят от четырех до семи часов в очереди со стороны Краснодарского края для проезда на полуостров через сканер, который проводит тщательный досмотр перед въездом.

Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По мнению местных жителей, поток машин в этом году сильно вырос по сравнению с предыдущими годами. Вчера мост дважды закрывали на два часа подряд, в результате чего пришлось провести в пробке до семи часов. Однако, если у вас нет крупных сумок и вы путешествуете легким багажом, то процедура досмотра проходит оперативно, практически без задержек.

В настоящее время на полуостров направляются любители индивидуального отдыха. Самые популярные маршруты включают южный берег Крыма и Ялту. Специалисты отмечают, что количество автомобилей на дорогах существенно превышает прошлогодние показатели. Вдоль пути к курортам видны номера практически из всех регионов России.