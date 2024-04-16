Стюардессы советуют: какие напитки лучше не заказывать на борту самолета

Стюардессы поделились советом о том, какой напиток лучше не выбирать во время полета.
Особое внимание они уделили газировке. Её заказывающие пассажиры могут вызвать неудобства для себя и окружающих.
Почему не рекомендуется заказывать газировку? В салоне самолета из-за низкого давления напитки с газом образуют гораздо больше пены.
Из-за этого стюардессы тратят больше времени на обслуживание пассажиров, выбравших напитки с газом, такие как диетическая кола.
Однако газировка не единственный напиток, который не стоит выбирать в самолете.
Также стоит воздержаться от кофе и чая, поскольку резервуары с горячей водой в самолетах редко моются.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.