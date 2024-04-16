Стюардессы советуют: какие напитки лучше не заказывать на борту самолета

Стюардессы назвали напиток, который лучше не употреблять в самолете

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардессы поделились советом о том, какой напиток лучше не выбирать во время полета.

Фото: www.flickr.com by Condor.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Особое внимание они уделили газировке. Её заказывающие пассажиры могут вызвать неудобства для себя и окружающих.

Почему не рекомендуется заказывать газировку? В салоне самолета из-за низкого давления напитки с газом образуют гораздо больше пены.

Из-за этого стюардессы тратят больше времени на обслуживание пассажиров, выбравших напитки с газом, такие как диетическая кола.

Однако газировка не единственный напиток, который не стоит выбирать в самолете.

Также стоит воздержаться от кофе и чая, поскольку резервуары с горячей водой в самолетах редко моются.