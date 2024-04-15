Ирано-Израильский конфликт: как это повлияло на авиакомпании и полеты между Европой и Азией

Более десяти авиакомпаний, включая Lufthansa, United Airlines и Air India, столкнулись с нарушениями в расписании из-за напряженности в ирано-израильском конфликте, сообщает агентство Reuters.
Вечером 13 апреля Иран выпустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на авиаудар Израиля по консульству в Дамаске, где погибли высокопоставленные иранские военные. Израиль и США заявили о сбитии большинства иранских дронов и ракет.
Согласно данным Reuters, эскалация напряженности на Ближнем Востоке сильно сказалась на авиасообщении, вызвав перебои в графиках полетов авиакомпаний.
"Ракетные удары Ирана и использование беспилотников против Израиля еще больше ограничили возможности для самолетов, выполняющих рейсы между Европой и Азией", — говорится в статье. В результате, ряд рейсов Lufthansa, United Airlines и Air India пришлось отменить или перенести.
Основатель консалтинговой компании OPSGROUP, Марк Зи, назвал эти сбои самыми крупными с времени теракта 11 сентября 2001 года в США.
"С тех пор не было подобного быстрого закрытия стольких воздушных пространств. Это привело к хаосу", — отметил он, высказав мнение, что проблемы могут не быть полностью решены в течение нескольких дней.
Постоянное представительство Ирана при ООН заявило после атаки, что "этот вопрос можно считать завершенным".
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