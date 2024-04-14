Российские туристы в Иран, однако в Израиле, Иордании, Ираке и Ливане — нет

АТОР: в Израиле, Иордании, Ираке и Ливане туристов из России нет

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно информации, полученной от Майю Ломидзе, исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР), на данный момент в Иране пребывают российские туристы, осуществляющие экскурсионные поездки. По оценкам АТОР, их число составляет десятки. Однако в Израиле, Иордании, Ираке и Ливане организованных туристов из России в настоящее время нет.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor is licensed under CC-BY

Майя Ломидзе также уточнила, что в Израиле, который стал объектом комбинированной воздушной атаки сегодня утром, нет организованных туристов из России. По ее словам, туристические поездки в эту страну были приостановлены еще в осень 2023 года. Тем не менее в Израиле проживает значительное количество граждан России с двойным гражданством, которые там постоянно или длительное время.