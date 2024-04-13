Отмечая Сонгкран: традиционное тайское празднование Нового года в Бангкоке

Тайцы начали праздновать наступление тайского Нового года

3:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители Таиланда отмечают приход традиционного тайского Нового года, известного как Сонгкран. В Бангкоке проходят масштабные народные гуляния, в ходе которых многие улицы в центре города превращаются в пешеходные зоны.

Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Сонгкран отмечается в самый жаркий месяц года, поэтому в Таиланде стало традицией омывать друг друга холодной водой, сопровождая это пожеланиями счастья, здоровья и процветания. Местные жители верят, что вода смывает все негативное. В Бангкоке температура воздуха может достигать 38 градусов Цельсия, поэтому использование водяных пистолетов, ковшиков и ведер помогает сделать пребывание на улицах безопасным. Еще одним аспектом праздника является нанесение белой глины из талька на кожу для защиты от ультрафиолета. Местные жители часто помогают неподготовленным туристам, покрывая их лицо и плечи этой глиной.

Для обеспечения общественной безопасности в Бангкоке усилено полицейское присутствие, а также организованы пункты скорой помощи. В Таиланде дни празднования Сонгкрана с 12 по 16 апреля являются выходными. По данным Туристического управления Таиланда (ТАТ), пятидневные каникулы принесут доход в размере 24,4 миллиарда батов ($700 миллионов), что на 49% превысит показатель прошлого года. Ожидается, что в этот период королевство посетят более 500 тысяч иностранных туристов, а местные жители осуществят 4,29 миллиона поездок. По традиции тайцы посещают родные места, чтобы отметить праздник вместе с семьей, так как он также является национальным днем пожилых людей.

В Бангкоке основным местом празднования тайского Нового года в ближайшие дни будет площадь Санам-Луанг, где проходит всемирный водный фестиваль Маха Сонгкран с пятницы. Посетители смогут насладиться театральными и музыкальными представлениями, познакомиться с тайской кухней и традициями Таиланда. Кроме того, во многих общественных местах, включая торговые центры, проводятся церемонии омовения статуэток Будды водой с лепестками роз и жасмина.

Сонгкран, переводимый с санскрита как "движение" или "переход", является одной из самых древних традиций Таиланда. Тайский Новый год наступает 13 апреля и связан с переходом Солнца из созвездия Рыб в созвездие Овна. Глава ТАТ Тхапани Киатпхайбун отметил, что празднования будут проходить по всей стране до 21 апреля. В декабре прошлого года Сонгкран был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества в результате 18-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия.

Начало календарного года в Таиланде совпадает с международным стандартом, однако отсчет времени ведется с момента ухода Будды в нирвану, что произошло за 543 года до рождения Христа. Следовательно, в Таиланде насчитывается 2567 лет. До 1888 года Сонгкран был единственным Новым годом, который отмечали в королевстве, и его дата изменялась каждый год в соответствии с астрологическими расчетами. Сегодня Сонгкран превратился в красочный общенациональный фестиваль с многочисленными культурными мероприятиями, привлекающими туристов со всего мира.

13 апреля Новый год также отмечают в некоторых других странах Юго-Восточной Азии. Например, в Лаосе этот праздник известен как Бун Пимай Лао, в Мьянме — Тинджан, а в Камбодже — Чаул Чам Тхмей.

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