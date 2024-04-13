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Зачем сидеть в хвосте самолета: стюардессы рассказывают о VIP-обслуживании

Стюардессы раскрыли преимущества мест в хвосте самолета

Туризм

Многие туристы предпочитают сидеть в передней части самолета, чтобы первыми покинуть его после посадки, однако это может быть ошибочным выбором.

Стюардессы раскрыли преимущества мест в хвосте самолета
Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

По словам стюардессы Энни Кингстон, пассажиры в хвосте самолета могут получить особое внимание. Из-за меньшего количества пассажиров в этой части, дополнительные услуги, такие как напитки или туалетные принадлежности, могут быть предоставлены практически незаметно.

Кроме того, по мнению Кингстон, стюардессы избегают отвечать на вызовы из передней части, чтобы избежать возможного увеличения запросов от других пассажиров. На коротких рейсах время на обслуживание ограничено, и часто бывает недостаточно алкоголя, туалетных принадлежностей и других удобств для всех на борту.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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