Отдых в Подмосковье от 45 тысяч рублей: популярные отели и разнообразие услуг для всей семьи

Отдых в отелях Подмосковья на майских начинается от 45 тысяч рублей на двоих

3:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туроператоры сообщают, что на майские праздники в загородных отелях Подмосковья ещё есть свободные номера. Они также предоставили информацию о стоимости услуг "все включено" и о заполненности гостиниц в регионе на весенне-летний период.

Фото: Wikipedia by Fortepan is licensed under CC BY-SA 3.0

Согласно данным АТОР, спрос на пребывание в этих отелях сейчас на 20-30% выше, чем в прошлом году, благодаря высокому уровню сервиса и разнообразию предлагаемых услуг. Многие отели располагают открытыми и подогреваемыми бассейнами, SPA-центрами, детскими клубами и развлечениями для всех возрастов.

Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора "Дельфин", отметил удобство отдыха в загородных отелях для жителей Москвы и Подмосковья из-за близости. Он также упомянул, что многие отели предлагают полный пансион или "все включено", что особенно удобно для семей с детьми, экономя дополнительные расходы на питание.

Специалисты из FUN&SUN отметили, что для многих туристов важно выбирать отели, находящиеся в пределах 100 км от Москвы, чтобы сократить время в пути. Поэтому отели в определенных районах Московской области особенно популярны для пребывания от двух до пяти ночей.

Эксперты "Мультитур" добавили, что разнообразная развлекательная программа включена в пакет услуг и играет важную роль для большинства гостей.

По данным туроператора Let`s Fly, большинство туристов в этом году предпочитают остановиться в 4-звездочных отелях Подмосковья, в то время как в прошлом году предпочтение отдавалось 3-звездочным. Большинство выбирают полный пансион или "все включено". Планируют отдых в основном вдвоем или втроем.

Сергей Ромашкин подчеркнул, что из-за зависимости москвичей от погоды многие бронируют отели за неделю до поездки, особенно летом, когда загрузка отелей высока на выходных. Он рекомендует бронировать номера за три недели до поездки.

Алена Громова, директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel, советует бронировать заранее, так как в последний момент может быть сложно найти места в популярных отелях.

Представители туристического рынка ожидают увеличения продаж туров в подмосковные отели уже в конце мая, хотя запросы на лето поступают уже сейчас, включая заявки на октябрь.

Отмечается, что цены в подмосковных отелях увеличились на 10% по сравнению с прошлым годом из-за динамического ценообразования. Цены на праздничные даты и выходные могут быть на 30% выше, чем в будни. Несмотря на это, за 2,5 недели до майских праздников в некоторых популярных отелях все еще можно найти свободные номера.

В Московской области более 20 гостиниц предлагают услуги "все включено", и они обычно пользуются наибольшим спросом. Для пребывания на майские праздники на три ночи в популярных подмосковных отелях, таких как "Воздвиженское", "Лачи", "Лесной", "Атлас Парк Отель" и другие, цены начинаются от 45-50 тысяч рублей за двоих. По информации от "Русского Экспресса", стоимость проживания в "Солнечном Park Hotel & Spa" начинается от 54 тысяч рублей за двоих при заезде 28 апреля, а в парк-отеле "Орловский" цена за проживание на двоих начинается от 60 тысяч рублей с заездом 9 мая.