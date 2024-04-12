Новые правила записи на визы Франции : что изменится для жителей России

Визовому центру Франции оборвали телефон
Теперь для записи через колл-центр возможно только в Москве и Петербурге.
Ранее, при введении записи по телефону, операторы принимали заявки на встречи в Казани, Краснодаре, Калининграде, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Теперь же жители этих городов также должны воспользоваться формой. Это позволяет упростить процесс и уменьшить нагрузку на колл-центр, который не справляется с объемом работы. Из-за ручного ведения списков заявителей некоторые из них могут быть упущены при посещении визового центра, что требует повторной процедуры.
Следовательно, решение проблемы не будет быстрым, и новые методы разрабатываются на ходу. Похоже, что на восстановление нормального функционирования VFS уже не стоит надеяться.
Возможно, в ближайшее время ВЦ в Испании и Италии также столкнутся с перегрузкой, что может привести к задержкам в выдаче виз даже не к началу лета, а к июлю.
Тем, кому планируется поездка во второй половине лета или ранней осенью, следует принять это во внимание уже сейчас.
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