Новые правила записи на визы Франции : что изменится для жителей России

Визовый центр Франции не справился с потоком заявок по телефону

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Визовому центру Франции оборвали телефон

Теперь для записи через колл-центр возможно только в Москве и Петербурге.

Фото: Wikipedia by Vosicos635 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ранее, при введении записи по телефону, операторы принимали заявки на встречи в Казани, Краснодаре, Калининграде, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Теперь же жители этих городов также должны воспользоваться формой. Это позволяет упростить процесс и уменьшить нагрузку на колл-центр, который не справляется с объемом работы. Из-за ручного ведения списков заявителей некоторые из них могут быть упущены при посещении визового центра, что требует повторной процедуры.

Следовательно, решение проблемы не будет быстрым, и новые методы разрабатываются на ходу. Похоже, что на восстановление нормального функционирования VFS уже не стоит надеяться.

Возможно, в ближайшее время ВЦ в Испании и Италии также столкнутся с перегрузкой, что может привести к задержкам в выдаче виз даже не к началу лета, а к июлю.

Тем, кому планируется поездка во второй половине лета или ранней осенью, следует принять это во внимание уже сейчас.