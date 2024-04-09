Популярные майские направления для отдыха у россиян: рейтинг туров в России и за рубежом

Известны самые популярные у россиян направления для туризма на майские праздники

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Каждый год жители России заранее планируют свои майские выходные, мечтая отправиться в путешествие. Сервис подбора туров из отечественных компаний составил рейтинг наиболее популярных направлений на этот год.

Фото: commons.wikimedia.org by Ninara is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Внутренние поездки возглавили:

Санкт-Петербург

Москва

Казань

Сочи

Калининград

Нижний Новгород

Ярославль

Волгоград

Кисловодск

Махачкала

Средняя стоимость проживания в отелях за одну ночь в период майских праздников выросла на 16% по сравнению с прошлым годом и теперь составляет 5 200 рублей.

В топ-10 популярных зарубежных направлений вошли:

Беларусь

Узбекистан

Турция

Грузия

Таиланд

Япония

Италия

Армения

Абхазия

ОАЭ Интересно отметить, что согласно данным "Российской газеты", теперь у россиян больше предпочтений в пользу поездок в Узбекистан, чем в Турцию.