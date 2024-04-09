Популярные майские направления для отдыха у россиян: рейтинг туров в России и за рубежом

Каждый год жители России заранее планируют свои майские выходные, мечтая отправиться в путешествие. Сервис подбора туров из отечественных компаний составил рейтинг наиболее популярных направлений на этот год.
Внутренние поездки возглавили:
Средняя стоимость проживания в отелях за одну ночь в период майских праздников выросла на 16% по сравнению с прошлым годом и теперь составляет 5 200 рублей.
В топ-10 популярных зарубежных направлений вошли:
Интересно отметить, что согласно данным "Российской газеты", теперь у россиян больше предпочтений в пользу поездок в Узбекистан, чем в Турцию.
Вода с лимоном и мёдом представляет собой освежающий напиток, который помогает укрепить иммунную систему и придает энергию.