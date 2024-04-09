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Популярные майские направления для отдыха у россиян: рейтинг туров в России и за рубежом

Известны самые популярные у россиян направления для туризма на майские праздники

0:52
Туризм

Каждый год жители России заранее планируют свои майские выходные, мечтая отправиться в путешествие. Сервис подбора туров из отечественных компаний составил рейтинг наиболее популярных направлений на этот год.

Известны самые популярные у россиян направления для туризма на майские праздники
Фото: commons.wikimedia.org by Ninara is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Внутренние поездки возглавили:

  • Санкт-Петербург
  • Москва
  • Казань
  • Сочи
  • Калининград
  • Нижний Новгород
  • Ярославль
  • Волгоград
  • Кисловодск
  • Махачкала

Средняя стоимость проживания в отелях за одну ночь в период майских праздников выросла на 16% по сравнению с прошлым годом и теперь составляет 5 200 рублей.

В топ-10 популярных зарубежных направлений вошли:

  • Беларусь
  • Узбекистан
  • Турция
  • Грузия
  • Таиланд
  • Япония
  • Италия
  • Армения
  • Абхазия
  • ОАЭ

    Интересно отметить, что согласно данным "Российской газеты", теперь у россиян больше предпочтений в пользу поездок в Узбекистан, чем в Турцию.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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