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Путь на Сахалин: почему Мост между Сахалином и материком - ключевой для региона

Экономический и социальный бум на Сахалине

3:31
Туризм

Мечта о возведении моста или тоннеля, соединяющего материк и Сахалин, пронизывает несколько поколений островитян. После выражения главой государства поддержки предложения губернатора о вновь рассмотрении этого вопроса, население Сахалина оживилось: мост станет реальностью. Возникновение такой инфраструктуры существенно упростит жизнь местных жителей.

Экономический и социальный бум на Сахалине
Фото: commons.wikimedia.org by Patorjk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По мнению Бориса Токова, работника по вахтовому методу, до сих пор приезжающие на остров рабочие сталкиваются с трудностями в передвижении на личном транспорте.

"Несколько лет назад я купил машину во Владивостоке. За доставку на остров пришлось заплатить кругленькую сумму. Когда заканчивается вахта, мне удобнее возвращаться домой на своей машине, но опять приходится платить за переправу. Так часть заработанных денег уходит на это. Если построят мост, это будет отлично!"

Галина Дзюба, президент "Торгово-промышленной палаты Сахалинской области", считает, что связь с материком имеет огромное значение не только для экономики, но и для социальной сферы региона, что непосредственно отразится на уровне жизни жителей острова.

"Такие инфраструктурные проекты способствуют созданию новых рабочих мест и стимулируют развитие малого и среднего бизнеса. Транспортное сообщение с материком — одна из ключевых проблем для наших предпринимателей и потенциальных инвесторов, а также для всех местных жителей, поскольку это повлияет на стоимость производства и цены на товары", — отмечает бизнес-омбудсмен Сахалинской области Андрей Коваленко.

Согласно предварительным расчетам, для строительства моста потребуется 300 миллиардов рублей, а еще столько же на создание подходов к нему.

Проект строительства перехода через пролив Невельского обсуждается уже много лет. Проектные институты от Хабаровска до Москвы работали над техническим заданием. Были рассмотрены два варианта: мост и тоннель. Мнения специалистов разделились. Одни считали, что мосты строить проще и быстрее, другие предпочитали тоннель в виду его экономической эффективности и устойчивости к сейсмическим воздействиям. Однако наработок по проектированию моста оказалось больше.

"Мы рассчитываем на появление моста в будущем. Это станет стимулом для промышленного развития региона и создания дополнительной грузовой базы", — подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Существенным фактором, который поддержал это решение, стало приведение островной железнодорожной сети к общероссийскому стандарту. После перевода на современную ширину колеи — 1520 миллиметров — Сахалинская железная дорога сможет интегрироваться в общую сеть России. Теперь необходимо только построить мост и проложить железнодорожную линию длиной 580 километров, чтобы соединить станцию Селихин на БАМе и Ныш на Сахалинской магистрали.

"Без подхода от станции Селихин до мыса Лазарев мост не будет построен", — отметил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. — Это содействует развитию как Хабаровского края, так и Сахалинской области, а также других регионов.

Строительство линии Селихин — Ныш в РЖД связывают с проектом развития Восточного полигона сети железных дорог.

В 2022 году был найден потенциальный инвестор, готовый инвестировать 300 миллиардов рублей в строительство моста на Сахалин. На создание подходов к мосту также планируется потратить приблизительно такую же сумму.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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