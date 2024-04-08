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Avito Путешествия: новые возможности для комфортных поездок

Авито запускает новый раздел для бронирования отелей

1:04
Туризм

На платформе Avito скоро будет открыт специальный раздел, где пользователи смогут забронировать не только квартиры и загородную недвижимость для краткосрочной аренды, но и номера в отелях. Этот раздел объединит опыт команды Avito Недвижимости в области краткосрочной аренды с ресурсами материнского бренда.

Авито запускает новый раздел для бронирования отелей
Фото: unsplash.com by Bench Accounting benchaccounting is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Мы придаем особое внимание безопасности сделок — все объекты на платформе будут доступны для онлайн-бронирования с гарантированной защитой как для арендаторов, так и для арендодателей. На данный момент на платформе представлено примерно 250 тысяч объектов недвижимости для краткосрочного проживания. Запуск раздела с бронированием отелей, новая программа лояльности и специальные предложения от арендодателей обеспечат нашим пользователям разнообразие и безопасность при путешествиях," — прокомментировал Артем Кромочкин, руководитель направления Avito Путешествия.

Avito Путешествия станет одним из ключевых направлений развития платформы в целом. Сервис будет доступен для пользователей с 8 апреля.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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