"Райское местечко". Известен самый лучший пляж в Турции

Изтузу признан самым лучшим пляжем в Турции

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Победителем признан Изтузу — пляж, расположенный рядом с курортом Даламан. Однако для достижения этого лучшего пляжа страны потребуется не менее четырех часов в пути.

Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Туристы высоко оценили Изтузу, считая его одним из лучших пляжей, которые они когда-либо посещали. Этот уединенный пляж на юго-западном побережье Турции привлекает своей красотой и спокойствием посетителей со всего мира.

Изтузу также известен как Черепаший пляж, так как здесь морские черепахи выбирают место для гнездования. В период сезона гнездования пляж может быть закрыт для посетителей, чтобы обеспечить безопасность черепах.

Для посещения этого уникального места есть различные варианты, включая поездку на лодке для наслаждения побережьем или автобус из города Даламан, хотя это займет некоторое время. Тем не менее, следует учитывать, что путь от аэропорта Даламан до города может занять до четырех часов, что важно учитывать при планировании поездки на этот уникальный пляж.

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