Топ-3 самых теплых морей: идеальные места для вашего следующего пляжного отдыха

Самые теплые моря в мире

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдых на берегу моря — одно из наиболее популярных развлечений в мире. После долгих и напряженных рабочих дней многие люди мечтают просто расслабиться на пляже.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Однако не все моря одинаковы. Они различаются по размеру, глубине, чистоте воды и даже температуре.

Вот некоторые из самых теплых морей на планете:

Аравийское море

Эксперты считают это море одним из самых теплых. Туристы, посещающие Мальдивские острова, могут насладиться его водами. Кроме того, к Аравийскому морю можно подойти от Индии, Йемена, Ирана, Омана и других стран. Температура воды даже зимой не опускается ниже 25 градусов. Персидский залив

Летом вода в Персидском заливе еще теплее, чем в Аравийском море. Однако зимой температура редко поднимается выше 18 градусов. К Персидскому заливу прилегают восточные страны, такие как Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и другие. Красное море

Это море также известно своей высокой соленостью, так как в него не впадают реки с пресной водой. Однако подводный мир Красного моря настолько разнообразен, что привлекает туристов со всего мира для занятий дайвингом. Летом температура воды достигает примерно 30 градусов, а зимой — около 18 градусов.