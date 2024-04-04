Топ-3 самых теплых морей: идеальные места для вашего следующего пляжного отдыха

Отдых на берегу моря — одно из наиболее популярных развлечений в мире. После долгих и напряженных рабочих дней многие люди мечтают просто расслабиться на пляже.
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain
Однако не все моря одинаковы. Они различаются по размеру, глубине, чистоте воды и даже температуре.
Вот некоторые из самых теплых морей на планете:
Аравийское море Эксперты считают это море одним из самых теплых. Туристы, посещающие Мальдивские острова, могут насладиться его водами. Кроме того, к Аравийскому морю можно подойти от Индии, Йемена, Ирана, Омана и других стран. Температура воды даже зимой не опускается ниже 25 градусов.
Персидский залив Летом вода в Персидском заливе еще теплее, чем в Аравийском море. Однако зимой температура редко поднимается выше 18 градусов. К Персидскому заливу прилегают восточные страны, такие как Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и другие.
Красное море Это море также известно своей высокой соленостью, так как в него не впадают реки с пресной водой. Однако подводный мир Красного моря настолько разнообразен, что привлекает туристов со всего мира для занятий дайвингом. Летом температура воды достигает примерно 30 градусов, а зимой — около 18 градусов.
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