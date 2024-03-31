Планируете отдых в Сочи на майские? Успейте забронировать номера в лучших отелях

В люксовых отелях Сочи возникли трудности с наличием мест

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

По данным АТОР, интерес к бронированию туров в Сочи на майские праздники увеличился на 5-10% по сравнению с прошлым годом, что привело к дефициту свободных мест в престижных отелях.

Фото: Собственная работа by Arne Müseler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany.

Эксперты отмечают, что спрос на "люксовые" варианты размещения заметно вырос: они составляют 10-15% от общего числа бронирований. Время предварительного заказа таких номеров увеличилось в 1,5 раза и теперь составляет 2,5 месяца. В некоторых отелях уже прекращены продажи на определенные категории номеров из-за отсутствия свободных мест.

Специалисты рекомендуют потенциальным туристам не откладывать приобретение путевок, поскольку с увеличением спроса растут и цены. Так, цены на проживание в Сочи в майские праздники за 1-2 недели до поездки могут вырасти на 10-30% по сравнению с текущими тарифами. Авиабилеты также подорожают.