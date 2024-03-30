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"Они не кусаются": путину поведали об акулах, которых туристы могут увидеть в Приморье

Путину рассказали об акулах, которых туристы могут увидеть в Приморье

2:05
Туризм

На последнем совещании у президента РФ, посвященном развитию туризма, губернатор Приморского края, Олег Кожемяко, поделился подробностями о проекте создания круглогодичного курорта, запланированного к 2031 году. Планируется, что он будет расположен рядом с живописной бухтой Алеут и островом Фуругельма, самым южным в России.

Путину рассказали об акулах, которых туристы могут увидеть в Приморье
Фото: flickr.com by Элиас Леви is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Это аналогично климату на Крыму. В этих местах обитают белухи, а также собираются перелетные птицы со всех уголков планеты", — отметил губернатор с гордостью.

Также рядом расположен национальный парк "Земля леопарда", где туристы смогут пройти по тропам этого прекрасного хищника. После этого можно подняться на сопку Заозерная, чтобы насладиться видами Китайской народной республики и Корейской народно-демократической республики с высоты.

Кроме того, в бухте Алеут находится богатый подводный мир, что наверняка привлечет внимание дайверов.

"Только в этом году здесь родилось 1240 маленьких тюленей", — привел в пример Кожемяко. Однако, как выяснилось, в этих водах обитают не только милые тюлени.

"Я уверен, что туристы будут посещать это место, не только из дальневосточных и сибирских регионов — вся страна отправится сюда", — сказал уверенно Владимир Путин. — Природа здесь уникальна, а потенциал огромен. Однако, Олег Николаевич, не забывайте и о дайверах. Акулы там, ведь, бывают. Они могут представлять опасность".

Губернатор слегка смутился, но затем пояснил, что акулы в этом регионе преимущественно сельдевые и не представляют угрозы для людей. Однако, президент настаивал на внимательном подходе к безопасности туристов.

По прогнозам, новый курорт должен посещать 500 тысяч туристов ежегодно. На его территории планируется построить аквапарк, банные и термальные комплексы, рыбный рынок и другие объекты. Также в планах постройка семи гостиниц разного уровня на 3,8 тысячи номеров. Транспортное сообщение будет организовано как по суше, так и по морю.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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