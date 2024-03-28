Самое жаркое место на Земле: даже бактерии здесь не выживают

Названо самое жаркое место на Планете

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самое высокотемпературное место на Земле легко отыскать среди ее безжизненных пустынь. Эти обширные районы, известные своими экстремальными колебаниями температуры и бескрайними просторами, становятся местами, где даже микроорганизмы не могут выжить.

Фото: PickPik is licensed under CC0

Одно из таких мест — пустыня Деште-Лут, находящаяся на востоке Ирана, которая считается самым жарким и засушливым регионом нашей планеты.

Здесь были зафиксированы астрономические температурные рекорды, достигая до +70,7 градусов Цельсия дважды — в 2004 и 2005 годах.

Пустыня, простирающаяся на ирано-афганской границе, имеет размеры до 450 км с севера на юг и до 250 км с запада на восток.

Летом температуры воздуха здесь достигают крайних значений, что регулярно регистрируется аппаратом MODIS на спутнике Aqua NASA.

Этот рекордный уровень температуры считается абсолютным для Земли, что делает пустыню Деште-Лут самым горячим местом на планете.

В пустыне выпадает небольшое количество дождя, обычно весной, и они длится недолго. Однако ветер здесь довольно сильный и постоянный, способный перемещать дюны высотой до 300 метров.

САМОЕ ЖАРКОЕ МЕСТО в Мире (70.7°C) ПУСТЫНЯ ЛУТ