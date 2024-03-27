Необычный инцидент: пассажир Turkish Airlines устроил танцы на борту

Из-за танцующего пассажира россияне не смогли вовремя вылететь из Москвы в Стамбул

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажир, находившийся на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, вызвал недоумение, разыграв безумные танцы.

Фото: flickr. com by Jordi Cucurull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Известно, что лайнер, следовавший из Москвы в Стамбул, находился на стартовой полосе аэропорта Внуково и должен был вылететь в турецкий город в 20:10 по местному времени во вторник, 26 марта. Однако один из пассажиров начал проявлять агрессивное поведение, крича на английском языке и ведя себя неадекватно.

Этот инцидент вынудил пилотов вернуться обратно в аэропорт Внуково.

"Странный пассажир, который устроил беспорядки, продемонстрировав танцы, был удален из самолета сопровождающими полицейскими", — говорится в сообщении. — Его двух спутниц также вывели из самолета.

По информации источника, еще на стойке регистрации этот пассажир громко слушал музыку через телефон, кричал непонятные фразы и вел себя странно.