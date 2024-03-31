Россияне стали активнее посещать заповедные территории

Экотуризм в России: популярность заповедников растет

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Россия

Аналитики отмечают увеличенный интерес жителей России к заповедным территориям. Например, в феврале 2024 года более 5000 раз пользователи интернета искали информацию о "ближайших заповедниках". В самих заповедниках также наблюдается увеличение посещаемости. Например, в национальном парке "Земля леопарда", расположенном в Приморском крае, за прошлый год побывали 130 тысяч туристов, что на 10% больше, чем в 2022 году. В Кенозерском национальном парке в Архангельской области туристы также проводят больше времени: в среднем 3,8 дней, в сравнении с 2,4 днями годом ранее.

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По данным Atlas, консалтингового агентства по территориальному развитию, увеличению популярности заповедных мест способствует появление интересных экотуристических маршрутов. Однако для полной реализации потенциала каждый заповедник должен комплексно развивать свой бренд и инфраструктуру.