Эксперты отметили самые интересные места на Кипре для посещения

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Топ-5 мест на Кипре, которые стоит посетить туристам

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Туризм » Путешествия

Когда туристы посещают какую-либо страну, им всегда хочется увидеть главные достопримечательности и унести с собой яркие впечатления. Однако для неопытного туриста часто бывает сложно определить наиболее интересные места и выбрать оптимальные маршруты.

Топ-5 мест на Кипре, которые стоит посетить туристам
Фото: commons.wikimedia.org by dimitrisvetsikas1969 is licensed under CC0

Эксперты в области туризма выделили пять лучших мест на острове Кипр, которые стоит посетить.

Лимассол - второй по величине город, который известен своей активной и престижной атмосферой. Он привлекает любителей ночных развлечений благодаря множеству клубов. Кроме того, в Лимассоле можно посетить Средневековый музей, находящийся в старинном замке, а в сентябре погрузиться в атмосферу знаменитого фестиваля вина. Для любителей истории будут интересны археологические музеи и древние монастыри.

Полуостров Акамас - природный памятник с множеством интересных ущелий и дикой природой. Лучше всего посещать его весной или осенью из-за жаркого летнего климата. На полуострове находится купальня Афродиты с голубой чистой водой и пляж Лара, где черепахи откладывают яйца.

Айя-Напа - здесь расположен древний монастырь, основанный еще в 1500 году. Посещение монастыря бесплатно, а его архитектура напоминает замок, сохранившийся в первозданном виде.

Петра-ту-Ромиу - место, где, согласно мифологии, родилась богиня Афродита из морской пены. Это популярное место для свадебных церемоний, так как по преданию влюбленные, окунувшись в его воды, остаются вместе навсегда.

Памятники архитектуры - на острове Кипр их множество, но особенно стоит обратить внимание на амфитеатр в Курионе, построенный еще в II веке до нашей эры. Этот амфитеатр до сих пор работает и предлагает посетителям различные театральные постановки и пьесы.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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