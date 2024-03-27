Погружение в аутентичную культуру: ночные рынки и уличное караоке во Вьетнаме

Привычки Вьетнамцев, которые удивляют туристов

Вьетнам — это страна, насыщенная богатой культурой и давними обычаями, которые переплетаются с современным образом жизни. Для туристов некоторые привычки местных жителей могут показаться необычными и даже удивительными.

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Одной из таких привычек является ужинание на ночных рынках. После наступления темноты улицы крупных городов, таких как Ханой и Хошимин, превращаются в огромные зоны питания под открытым небом. Здесь можно отведать все — от традиционных блюд вьетнамской кухни до экзотических угощений.

Но ночная жизнь во Вьетнаме не ограничивается лишь этим. После сытного ужина наступает время для любимого развлечения местных жителей — уличного караоке. На тротуарах устанавливаются небольшие сцены с микрофонами и мощными колонками. Вьетнамцы с энтузиазмом исполняют популярные песни, танцуют и веселятся до поздней ночи.

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