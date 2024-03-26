Как избежать проблем во время туристических поездок на Бали

На Бали была задержана туристка из России из-за желания получать все бесплатно

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ещё одна ситуация с российской туристкой на Бали получила своё продолжение. По данным местных СМИ, 53-летнюю женщину задержали на пляже Ахмед в деревне Пурвакерти. Причина задержания заключалась в том, что она отказывалась оплачивать услуги ресторанов и СПА-центров, а также требовала бесплатного размещения.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

После проверки документов стало известно, что женщина находилась на острове уже более месяца без необходимой визы. Её выдворят обратно в Россию.

Это не первый случай, когда туристические компании указывают на неподобающее поведение россиян во время путешествий. Однако, как подчеркнул представитель туристической индустрии Бали, подобные инциденты встречаются крайне редко и не характерны для большинства российских туристов.