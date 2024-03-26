Ещё одна ситуация с российской туристкой на Бали получила своё продолжение. По данным местных СМИ, 53-летнюю женщину задержали на пляже Ахмед в деревне Пурвакерти. Причина задержания заключалась в том, что она отказывалась оплачивать услуги ресторанов и СПА-центров, а также требовала бесплатного размещения.
После проверки документов стало известно, что женщина находилась на острове уже более месяца без необходимой визы. Её выдворят обратно в Россию.
Это не первый случай, когда туристические компании указывают на неподобающее поведение россиян во время путешествий. Однако, как подчеркнул представитель туристической индустрии Бали, подобные инциденты встречаются крайне редко и не характерны для большинства российских туристов.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.