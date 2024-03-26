От колбасы до семечек: русские шедевры завоевывают сердца мира

«Они без ума от нашей еды»: почему иностранцы во всем мире скупают русские продукты

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

В различных странах мира существуют так называемые "русские магазины", где можно приобрести товары, отсутствующие в обычных местных супермаркетах. Путешественники и россияне, проживающие за рубежом, поделились своими впечатлениями о ценах, ассортименте и предпочтениях местных жителей в таких магазинах.

Фото: www.flickr.com by лиз Уэст из Боксборо, Массачусетс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

В Китае русские продукты пользуются популярностью как эксклюзив. Один из авторов тревел-блога "Лайк Трэвел Путешествия" посетил русский магазин в Пекине и был поражен спросом китайцев на отечественные товары. Он отметил особенную любовь к российской колбасе и шоколаду, который воспринимается в Китае как деликатес из-за отсутствия местного аналога. Также он удивился высоким ценам на русские продукты в магазине.

На Мальте в магазине русских продуктов можно найти необычные для российского рынка товары, такие как сардельки "Три поросенка" и квашеная капуста под брендом "Погребок". Там также продаются рыбные консервы различных видов. Хрен, аджика и семечки являются одними из самых популярных продуктов.

В русских магазинах во Вьетнаме представлено много российской продукции, привлекающей внимание как экспатов, так и туристов. Некоторые местные жители также находят для себя что-то интересное, хотя относятся с недоумением к кисломолочным продуктам, таким как творог.

В британских русских магазинах можно найти продукты, которых нет в местных супермаркетах, хотя цены могут быть высокими. Также отмечается растущая популярность гречневой каши среди британцев.

Итальянцы проявляют интерес к русским блюдам, таким как салат оливье, и часто хвалят их. Однако продукты типа растворимого кофе и копченой рыбы вызывают у них опасения.

Русские блюда также находят своих ценителей в Новой Зеландии. Например, котлеты с картофельным пюре пользуются популярностью среди местных жителей.