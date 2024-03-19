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Аэропорт Сочи призывает к активации режима "открытого неба" для привлечения иностранных авиакомпаний

Аэропорт Сочи планирует «открыть небо» для иностранных авиакомпаний

2:36
Туризм

Международный аэропорт Сочи обратился к Минтрансу с просьбой активации "режима открытого неба" с целью привлечения иностранных авиакомпаний. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на текст письма генерального директора "Аэродинамики" — компании, владеющей и управляющей аэропортом Сочи — Алексея Старостина.

Аэропорт Сочи планирует «открыть небо» для иностранных авиакомпаний
Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Просьба о возобновлении "режима открытого неба" до 2027 года была направлена в Минтранс еще в конце 2023 года. В письме топ-менеджер отмечает, что такой шаг позволил бы иностранным авиаперевозчикам осуществлять транзитные полеты через аэропорт в третьи страны. Старостин отмечает, что несмотря на введение электронных виз для граждан 55 стран в 2023 году, туристический поток через Сочи значительно снизился. Это связано с трудностями, с которыми сталкиваются российские авиаперевозчики из-за ограничений, установленных в межгосударственных соглашениях, включающих в себя ограничения на количество авиакомпаний и рейсов в третьи страны.

"Введение пятой степени свободы воздуха позволяет обойти часть этих ограничений, позволяя авиаперевозчикам осуществлять полеты между двумя иностранными странами, если полет начинается или заканчивается в стране регистрации авиакомпании", — говорится в письме Старостина.

Он также отмечает, что в этом случае аэропорт второй страны становится пересадочным хабом. В качестве примера приводится индийская компания Jet Airways, которая использовала хабы в Брюсселе и Амстердаме для осуществления рейсов из Индии в Северную Америку.

Старостин заявляет, что авиакомпании из стран Ближнего Востока и СНГ заинтересованы в открытии рейсов в Сочи, однако это возможно только после снятия существующих ограничений. Кроме того, отмена запрета могла бы способствовать открытию новых международных маршрутов, стимулировать конкуренцию между авиакомпаниями и снизить стоимость авиабилетов, а также способствовать развитию въездного туризма.

Старостин предлагает открыть небо в Сочи для авиакомпаний из Бахрейна, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии, Иордании, Омана, Ливана, Пакистана, Ливии, Сирии, Эфиопии, Туниса, Марокко и ЮАР. В 2014 году правительство вводило в Сочи режим "открытого неба", который действовал до 2016 года.

Однако, по данным издания, в Минтрансе не поддержали эту идею, ссылаясь на необходимость защиты отечественных перевозчиков.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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