Планируете поездку в Испанию? Узнайте о новом ежедневном сборе

В Испании вводят новый "ежедневный сбор" для туристов

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Поездки в Испанию могут подорожать из-за введения "ежедневного сбора", сочтённого в 350 рублей в день для туристов, по информации испанских СМИ. Этот сбор будет зависеть от места проживания и длительности поездки. Например, пребывание в 5-звездочном отеле потребует доплату в 350 рублей за каждую ночь, а апартаменты для отдыха обойдутся примерно в 225 рублей за ночь.

Фото: Openverse by Ank.Kumar is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Эти меры нацелены на улучшение городской инфраструктуры и обслуживания, востребованных туристами. Власти надеются улучшить экологическую ситуацию в туристических регионах за счёт новых денежных поступлений. Закон также может быть распространён на другие регионы Испании.