Планируете поездку в Испанию? Узнайте о новом ежедневном сборе

Поездки в Испанию могут подорожать из-за введения "ежедневного сбора", сочтённого в 350 рублей в день для туристов, по информации испанских СМИ. Этот сбор будет зависеть от места проживания и длительности поездки. Например, пребывание в 5-звездочном отеле потребует доплату в 350 рублей за каждую ночь, а апартаменты для отдыха обойдутся примерно в 225 рублей за ночь.
Эти меры нацелены на улучшение городской инфраструктуры и обслуживания, востребованных туристами. Власти надеются улучшить экологическую ситуацию в туристических регионах за счёт новых денежных поступлений. Закон также может быть распространён на другие регионы Испании.
Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.