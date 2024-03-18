Эксперты поделились информацией о том, как путешествия воздействуют на наш мозг

6 причин начать путешествовать прямо сейчас

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

В процессе исследований эксперты пришли к заключению, что путешествия оказывают положительное воздействие на наше здоровье.

Фото: commons.wikimedia.org by Moyan Brenn is licensed under CC BY 2.0

Исследователи выявили самые главные факты, которые стимулируют отправиться в путешествие:

1. Личностный рост

По мере приобретения новых знаний человек начинает стремиться саморазвитию.

2. Средство против стресса

Новые впечатления способствуют расширению горизонтов и помогают избавиться от негативных эмоций.

3. Снижение тревожности

Путешествия способствуют общению с другими людьми и принятию помощи, что повышает уровень доверия к окружающему миру.

4. Развитие творческого мышления

Погружение в культурное многообразие мира может поспособствовать возникновению собственных оригинальных идей.

5. Развитие эмоционального интеллекта

Путешествия помогают лучше понять свои чувства и эмоции других людей.

6. Укрепление нейронных связей

Для их поддержания необходимо постоянное стремление к новым впечатлениям и идеям.