Эксперты поделились информацией о том, как путешествия воздействуют на наш мозг

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6 причин начать путешествовать прямо сейчас

1:05
Туризм » Путешествия

В процессе исследований эксперты пришли к заключению, что путешествия оказывают положительное воздействие на наше здоровье.

6 причин начать путешествовать прямо сейчас
Фото: commons.wikimedia.org by Moyan Brenn is licensed under CC BY 2.0

Исследователи выявили самые главные факты, которые стимулируют отправиться в путешествие:

1. Личностный рост

По мере приобретения новых знаний человек начинает стремиться саморазвитию.

2. Средство против стресса

Новые впечатления способствуют расширению горизонтов и помогают избавиться от негативных эмоций.

3. Снижение тревожности

Путешествия способствуют общению с другими людьми и принятию помощи, что повышает уровень доверия к окружающему миру.

4. Развитие творческого мышления

Погружение в культурное многообразие мира может поспособствовать возникновению собственных оригинальных идей.

5. Развитие эмоционального интеллекта

Путешествия помогают лучше понять свои чувства и эмоции других людей.

6. Укрепление нейронных связей

Для их поддержания необходимо постоянное стремление к новым впечатлениям и идеям.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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