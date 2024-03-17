Стало известно, что чаще всего крадут из отелей. Уносят даже телевизоры!

Неожиданный размах краж в европейских отелях: что уносят туристы из номеров

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Европейские отели столкнулись с неожиданным размахом краж из номеров, где гости уносят все, что только можно, включая телевизоры, картины и даже матрасы. Исследование, проведенное путеводителем Wellness Heaven с участием 1,376 владельцев четырех- и пятизвездочных отелей Европы, выявило шокирующие результаты.

Фото: flickr. com by Alexander Plushev is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Статистика показывает, что список украденных предметов включает мини-холодильники, матрасы, светильники, телевизоры, фены, пульты дистанционного управления, кофеварки, посуду, подушки, одеяла, компьютеры, произведения искусства, столовые приборы, батарейки, туалетные принадлежности, ручки, вешалки, халаты и полотенца.

Тренд краж отельного имущества наблюдается в отелях разной категории, при этом в пятизвездочных отелях гости уносят более дорогие вещи. Аналитики отмечают, что вероятность краж компьютеров и произведений искусства из пятизвездочных отелей значительно выше, чем из отелей других категорий.