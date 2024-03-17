Европейские отели столкнулись с неожиданным размахом краж из номеров, где гости уносят все, что только можно, включая телевизоры, картины и даже матрасы. Исследование, проведенное путеводителем Wellness Heaven с участием 1,376 владельцев четырех- и пятизвездочных отелей Европы, выявило шокирующие результаты.
Статистика показывает, что список украденных предметов включает мини-холодильники, матрасы, светильники, телевизоры, фены, пульты дистанционного управления, кофеварки, посуду, подушки, одеяла, компьютеры, произведения искусства, столовые приборы, батарейки, туалетные принадлежности, ручки, вешалки, халаты и полотенца.
Тренд краж отельного имущества наблюдается в отелях разной категории, при этом в пятизвездочных отелях гости уносят более дорогие вещи. Аналитики отмечают, что вероятность краж компьютеров и произведений искусства из пятизвездочных отелей значительно выше, чем из отелей других категорий.
Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.